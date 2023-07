Festival Mosaïque_ Arts de rue | Construction Monumental 15 Avenue Marie et Pierre Curie Creil, 23 septembre 2023, Creil.

Creil,Oise

Et si nous rebâ­tis­sions ensemble le château de Creil, de nos propres mains ? Bon, on le fait en carton, mais en très très grand ! Alors samedi, aidez-nous à monter cet immense château au beau milieu des Cavées à Creil ! Ne le ratez pas, dès dimanche, on casse tout, mais toujours avec vous..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 18:00:00. 0 .

15 Avenue Marie et Pierre Curie

Creil 60100 Oise Hauts-de-France



What if we rebuilt the Château de Creil together, with our own hands? Well, we’ll make it out of cardboard, but we’ll make it really, really big! So on Saturday, help us build this huge castle in the middle of Les Cavées in Creil! And don’t miss out – from Sunday onwards, we’ll be smashing things up, but always with you.

¿Y si reconstruimos el castillo de Creil juntos, con nuestras propias manos? Vale, lo haremos de cartón, ¡pero lo haremos muy, muy grande! Así que el sábado, ¡ayúdanos a construir este enorme castillo en pleno centro de Les Cavées, en Creil! Y no se lo pierda, porque a partir del domingo seguiremos destrozando cosas, pero siempre con usted.

Wie wäre es, wenn wir gemeinsam das Schloss von Creil mit unseren eigenen Händen wieder aufbauen würden? Gut, wir machen es aus Pappe, aber in sehr, sehr groß! Helfen Sie uns also am Samstag, dieses riesige Schloss inmitten der Cavées in Creil aufzubauen! Verpassen Sie es nicht, ab Sonntag machen wir alles kaputt, aber immer mit Ihnen.

Mise à jour le 2023-07-13 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Creil Sud Oise