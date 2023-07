Festival Mosaïque_Arts de rue |[Impromptu] In Fine à Creil 15 Avenue Marie et Pierre Curie Creil, 23 septembre 2023, Creil.

Creil,Oise

C’est sur le Château de carton de Creil tout juste bâti que les artistes lance­ront leurs tyro­liennes pour un moment où même le temps est en suspen­sion. Festival Mosaïque_Gratuit_inscription a.dumoulin@faiencerie-theatre.com.

2023-09-23 fin : 2023-09-23 20:40:00. 0 .

15 Avenue Marie et Pierre Curie

Creil 60100 Oise Hauts-de-France



The newly-built Château de Carton de Creil will be the setting for the artists to launch their ziplines for a moment when even time is suspended. Festival Mosaïque_Gratuit_inscription a.dumoulin@faiencerie-theatre.com

Los artistas lanzarán sus tirolinas sobre el recién construido castillo de Carton, en Creil, para vivir un momento en el que incluso el tiempo queda suspendido. Festival Mosaïque_Gratuit_inscripción a.dumoulin@faiencerie-theatre.com

Auf der gerade errichteten Kartonburg von Creil werden die Künstler ihre Seilrutschen für einen Moment starten, in dem sogar die Zeit stillsteht. Festival Mosaïque_Kostenlos_Anmeldung a.dumoulin@faiencerie-theatre.com

Mise à jour le 2023-07-13 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Creil Sud Oise