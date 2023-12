ATELIER COUTURE – LE TINTAMARRE 15 Avenue Jean Robin Chalonnes-sur-Loire, 14 mai 2024, Chalonnes-sur-Loire.

Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-14 14:00:00

fin : 2024-05-14 16:30:00

Prendre du temps autour du Fil (couture, tricot, dentelle…). Apprendre, créer, partager!.

Atelier adapté à tous les niveaux, le rendez-vous des « petites mains et grands ouvrages »

>> Les mardis tous les 15 jours

Le Tintamarre peut prêter du tissu et des machines.

Vous pouvez aussi apporter votre machine à coudre et vos tissus.

15 Avenue Jean Robin Le Tintamarre

Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Mise à jour le 2023-12-09 par eSPRIT Pays de la Loire