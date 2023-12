RÉVEILLON DU NOUVEL AN AU REX DE TOULOUSE 15 Avenue Honoré Serres Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Début : 2023-12-31 23:30:00

Plein Phare vous propose de fêter la nouvelle année au Rex de Toulouse !

Au programme : de la techno toute la nuit !

Seront là pour vous : Alex Stein, Belocca, Drizer AC, Juria, Kissy, Milio Ruando 20.7 EUR.

15 Avenue Honoré Serres LE REX DE TOULOUSE

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

