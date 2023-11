EXCUSE MY FRENCH 2 – DRAG TOUR 15 Avenue Honoré Serres Toulouse, 18 novembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Les queens superstar de Drag Race France débarquent avec un show haut en couleur et pluridisciplinaire..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 . 15.99 EUR.

15 Avenue Honoré Serres LE REX DE TOULOUSE

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



The superstar queens of Drag Race France are back with a colorful, multi-disciplinary show.

Las reinas superestrellas de Drag Race France vuelven con un espectáculo colorista y multidisciplinar.

Die Superstar-Queens von Drag Race France kommen mit einer farbenfrohen und multidisziplinären Show.

Mise à jour le 2023-11-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE