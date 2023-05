Journée d’expertise : Timbres et cartes postales 15 avenue Hocquart de Turtot, 9 juin 2023, Deauville.

Deauville,Calvados

Sophie Legrand, commissaire-priseur de la maison de vente aux enchères Millon Normandie, organise une journée d’expertises gratuite de philatélie et cartes postales avec l’expert en philatélie Daniel Berrous..

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-09 . .

15 avenue Hocquart de Turtot Villa Augeval

Deauville 14800 Calvados Normandie



Sophie Legrand, auctioneer of the Millon Normandie auction house, organizes a day of free expertises of philately and postcards with the expert in philately Daniel Berrous.

Sophie Legrand, subastadora de la casa Millon Normandie, organiza una jornada de peritaje gratuito de filatelia y tarjetas postales con el experto filatélico Daniel Berrous.

Sophie Legrand, Auktionatorin des Auktionshauses Millon Normandie, organisiert einen kostenlosen Experimentiertag für Philatelie und Postkarten mit dem Philatelieexperten Daniel Berrous.

Mise à jour le 2023-05-22 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité