Le BistroBaule vous propose pour le réveillon de la Saint Sylvestre

Amuse bouche La coquille Saint Jacques façon Marie-Thérèse Le carpaccio de langouste du Croisic aux agrumes Le magret de canard façon Rossini, purée truffée L’émulsion mont d’or, sorbet roquette, agrumes et caviar français L’omelette norvégienne, vanille bourbon, fraise sanga et sa coupe perlée Réservation par téléphone au 02 40 61 09 22 .

15 avenue Georges Clémenceau

