Conférence sur Isadora Duncan : danser la modernité 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg, 26 juillet 2023, Cabourg.

Danseuse aux pieds nus et aux voiles vaporeux, Isadora Duncan est la femme qui révolutionna le ballet classique, inventa la danse libre et fut à l’origine de la danse moderne. Une conférence par Michelle Brieuc, écrivaine et conférencière..

2023-07-26 à 15:30:00 ; fin : 2023-07-26 . .

A dancer with bare feet and wispy veils, Isadora Duncan was the woman who revolutionized classical ballet, invented free dance and pioneered modern dance. A lecture by writer and lecturer Michelle Brieuc.

Bailarina de pies descalzos y velos vaporosos, Isadora Duncan fue la mujer que revolucionó el ballet clásico, inventó la danza libre y estuvo en el origen de la danza moderna. Conferencia de Michelle Brieuc, escritora y conferenciante.

Isadora Duncan, eine barfüßige Tänzerin mit dunstigen Schleiern, war die Frau, die das klassische Ballett revolutionierte, den freien Tanz erfand und der Ursprung des modernen Tanzes war. Ein Vortrag von Michelle Brieuc, Schriftstellerin und Dozentin.

