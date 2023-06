Les petits papiers 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg, 20 juillet 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

Les paysages ont toujours fasciné les artistes. Après la découverte des paysages normands de Monet et de Helleu, les enfants créent un panorama époustouflant en papiers déchirés.

De 4 à 6 ans..

2023-07-20 à 14:30:00 ; fin : 2023-07-20 16:30:00. .

15 Avenue du Président Raymond Poincaré

Cabourg 14390 Calvados Normandie



Landscapes have always fascinated artists. After discovering the Normandy landscapes of Monet and Helleu, the children create a breathtaking panorama using torn paper.

Ages 4 to 6.

Los paisajes siempre han fascinado a los artistas. Tras descubrir los paisajes de Normandía de Monet y Helleu, los niños crean un impresionante panorama utilizando papel rasgado.

De 4 a 6 años.

Landschaften haben Künstler schon immer fasziniert. Nach der Entdeckung der normannischen Landschaften von Monet und Helleu gestalten die Kinder ein atemberaubendes Panorama aus gerissenen Papieren.

Von 4 bis 6 Jahren.

