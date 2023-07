Concert à la Villa du Temps retrouvé 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg, 18 juillet 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

Revivez la période des années Folles à travers les chansons de Maurice Chevalier, Mistinguett, Fréhel, Joséphine Baker… Un spectacle d’une heure, pétillant, dynamique, participatif, et chanté en live par deux artistes de talent : Catherine ZOU GILANT et Pierre-Louis GIFFON.

Inscription obligatoire, nombre de places limité..

2023-07-18 16:00:00 fin : 2023-07-18 . .

15 Avenue du Président Raymond Poincaré Villa du Temps retrouvé

Cabourg 14390 Calvados Normandie



Registration required, number of seats limited.

Reviva los locos años veinte a través de las canciones de Maurice Chevalier, Mistinguett, Fréhel, Joséphine Baker… Un espectáculo de una hora, chispeante, dinámico y participativo, interpretado en directo por dos artistas de talento: Catherine ZOU GILANT y Pierre-Louis GIFFON.

Inscripción obligatoria, número de plazas limitado.

Erleben Sie die Zeit der « Roaring Twenties » mit Liedern von Maurice Chevalier, Mistinguett, Fréhel, Josephine Baker… Eine einstündige, prickelnde, dynamische und mitreißende Show, die von zwei talentierten Künstlern live gesungen wird: Catherine ZOU GILANT und Pierre-Louis GIFFON.

Anmeldung erforderlich, begrenzte Anzahl an Plätzen.

