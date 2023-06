Petits voyageurs du temps 15 Avenue du Président Raymond Poincaré Cabourg, 13 juillet 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

Est-ce que nous allions au cinéma en 1900 ? C’est quoi un phonographe ? Est-ce que tous les hommes avaient une moustache ? On remonte le temps jusqu’en 1900 pour découvrir les secrets de la Belle Époque !

De 7 à 10 ans..

2023-07-13 à 14:30:00 ; fin : 2023-07-13 16:30:00. .

15 Avenue du Président Raymond Poincaré

Cabourg 14390 Calvados Normandie



Did we go to the cinema in 1900? What is a phonograph? Did all men have mustaches? We travel back in time to 1900 to discover the secrets of the Belle Époque!

Ages 7 to 10.

¿Se iba al cine en 1900? ¿Qué es un fonógrafo? ¿Todos los hombres llevaban bigote? Viajamos en el tiempo hasta 1900 para descubrir los secretos de la Belle Époque

De 7 a 10 años.

Gingen wir im Jahr 1900 ins Kino? Was ist ein Grammophon? Hatten alle Männer einen Schnurrbart? Wir reisen zurück ins Jahr 1900, um die Geheimnisse der Belle Époque zu entdecken!

Von 7 bis 10 Jahren.

Mise à jour le 2023-05-31 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité