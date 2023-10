Créations en métal repoussé 15 avenue du général de gaulle Treignac, 26 octobre 2023, Treignac.

Treignac,Corrèze

La médiathèque intercommunale organise un atelier « créations en métal repoussé » animé par Liliane Guedon-Rouillon, pour les enfants à partir de 4 ans, accompagnés d’un parent. Sur réservation..

2023-10-26

15 avenue du général de gaulle

Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The intercommunal media library is organizing a « repoussé metal creations » workshop led by Liliane Guedon-Rouillon, for children aged 4 and over, accompanied by a parent. Reservations required.

La biblioteca multimedia intermunicipal organiza un taller de « creaciones en metal repoussé », dirigido por Liliane Guedon-Rouillon, para niños a partir de 4 años acompañados de sus padres. Se requiere reserva previa.

Die interkommunale Mediathek organisiert einen Workshop « Kreationen aus getriebenem Metall » unter der Leitung von Liliane Guedon-Rouillon für Kinder ab 4 Jahren, die von einem Elternteil begleitet werden. Nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de Tourisme Terres de Corrèze