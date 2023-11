SALON DU MARIAGE ET DE L’EVENEMENTIEL 15 Avenue du Colonel Péchot Toul, 4 novembre 2023, Toul.

Toul,Meurthe-et-Moselle

3ème édition du Salon du Mariage et de L’Événementiel dans la prestigieuse salle de L’Arsenal de Toul, avec des exposants de qualité.

2 défilés par jour avec la présence de Miss Lorraine 2022 et 2023 : Samedi 14h30 et 18h30 / Dimanche 14h30 et 17h00.

Chaque jour plus de 250€ de bons d’achat à gagner chez nos exposants et séances de dédicaces des Miss à 15h30.. Tout public

Samedi 2023-11-04 13:00:00 fin : 2023-11-04 20:00:00. .

15 Avenue du Colonel Péchot

Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est



3rd edition of the Salon du Mariage et de L?Événementiel in Toul’s prestigious L’Arsenal venue, with top-quality exhibitors.

2 fashion shows a day with the presence of Miss Lorraine 2022 and 2023: Saturday 2.30pm and 6.30pm / Sunday 2.30pm and 5.00pm.

Every day, more than 250? in vouchers to be won from our exhibitors, and Miss Lorraine signing sessions at 3.30pm.

3ª edición del Salon du Mariage et de L’Événementiel en el prestigioso recinto de L’Arsenal de Toul, con expositores de gran calidad.

2 desfiles diarios con la presencia de Miss Lorraine 2022 y 2023: sábado 14:30 h y 18:30 h / domingo 14:30 h y 17:00 h.

Más de 250? en vales para ganar cada día entre nuestros expositores y sesión de autógrafos de Miss Lorraine a las 15.30 h.

3. Ausgabe des Salon du Mariage et de L?Événementiel im prestigeträchtigen Saal L’Arsenal in Toul mit hochwertigen Ausstellern.

zwei Modenschauen pro Tag mit der Anwesenheit der Miss Lothringen 2022 und 2023: Samstag 14.30 und 18.30 Uhr / Sonntag 14.30 und 17.00 Uhr.

Jeden Tag gibt es bei unseren Ausstellern Einkaufsgutscheine im Wert von über 250 Euro zu gewinnen und um 15.30 Uhr findet eine Autogrammstunde mit den Missen statt.

Mise à jour le 2023-10-30 par MT TERRES TOULOISES