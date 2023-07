Stages Vacances Enfants Escalade 15 avenue des Forges Tarbes, 22 août 2023, Tarbes.

Tarbes,Hautes-Pyrénées

Pendant les grandes vacances, l’Usine Escalade vous propose une formule de 4 jours de stages pour enfants de 4 à 15 ans.

L’objectif est de découvrir la pratique et de progresser en groupe. Les stages vont permettre aux enfants de mobiliser de nombreuses capacités cognitives, physiques et techniques, dans un esprit de partage avec les autres grimpeurs.

Les stages sont constitués par tranche d’âge : 4 à 6 ans, 7 à 10 ans et 11 à 15 ans sur un format allant d’1h à 1h30 pendant 4 jours.

Sont compris : l’encadrement, le matériel, le cours et l’entrée journée à l’Usine Escalade.

Amener une tenue de sport + une gourde.

HORAIRES DU MARDI 22 AU VENDREDI 25 AOÛT :

– Stage 4-6 ans : 1h de 9h à 10h (groupe de 10 enfants + 2 encadrants)

– Stage 7-10 ans : 1h30 de 10h30 à 12h (groupe de 12 enfants + 2 encadrants)

– Stage 11-15 ans : 1h30 de 13h30 à 15h (groupe de 12 enfants + 2 encadrants)

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS :

– à l’Usine Escalade du mardi au vendredi : 10h-22h / Samedi et dimanche : 10h-20h

– par mail ou par téléphone (voir bloc Coordonnées)

BON À SAVOIR :

Happy Hour Étudiant toute l’année : tarif réduit étudiant tous les jeudis après-midi (Entrée : 8€ au lieu de 11€).

2023-08-22 fin : 2023-08-25 . EUR.

15 avenue des Forges TARBES

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie



During the summer vacations, the Usine Escalade offers 4-day courses for children aged 4 to 15.

The aim is to discover the sport and make progress in a group. The courses will enable children to mobilize a wide range of cognitive, physical and technical skills, in a spirit of sharing with other climbers.

Courses are organized by age group: 4 to 6 years, 7 to 10 years and 11 to 15 years, in a format ranging from 1h to 1h30 over 4 days.

Included: supervision, equipment, lessons and a day’s admission to the Usine Escalade.

Bring sportswear + water bottle.

SCHEDULE FROM TUESDAY 22 TO FRIDAY 25 AUGUST :

– 4-6 years course: 1h from 9am to 10am (group of 10 children + 2 supervisors)

– 7-10 years course: 1h30 from 10h30 to 12h (group of 12 children + 2 supervisors)

– 11-15 years: 1h30 from 13h30 to 15h (group of 12 children + 2 supervisors)

INFORMATION & REGISTRATION :

– at Usine Escalade Tuesday to Friday: 10am-10pm / Saturday and Sunday: 10am-8pm

– by e-mail or telephone (see contact details block)

GOOD TO KNOW :

Student Happy Hour all year round: reduced student rate every Thursday afternoon (Admission: 8? instead of 11?)

Durante las vacaciones de verano, la Usine Escalade ofrece cursos de 4 días para niños de 4 a 15 años.

El objetivo es descubrir la escalada y progresar en grupo. Los cursos permitirán a los niños desarrollar una amplia gama de habilidades cognitivas, físicas y técnicas, en un espíritu de compartir con otros escaladores.

Los cursos se organizan por grupos de edad: de 4 a 6 años, de 7 a 10 años y de 11 a 15 años, y tienen una duración de 1 hora a 1 hora y media durante 4 días.

Incluye: supervisión, material, clases y un día de entrada a la Escalada de Usine.

Traiga ropa deportiva y una botella de agua.

HORARIO DEL MARTES 22 AL VIERNES 25 DE AGOSTO :

– Curso de 4-6 años: 1 hora de 9h a 10h (grupo de 10 niños + 2 monitores)

– Curso 7-10 años: 1h30 de 10h30 a 12h (grupo de 12 niños + 2 monitores)

– 11-15 años: 1h30 de 13h30 a 15h (grupo de 12 niños + 2 monitores)

INFORMACIÓN Y RESERVAS :

– en la Usine Escalade de martes a viernes de 10h a 22h / sábado y domingo de 10h a 20h

– por correo electrónico o teléfono (véase el bloque Datos de contacto)

BUENO SABER :

Happy Hour para estudiantes todo el año: tarifa reducida para estudiantes todos los jueves por la tarde (Entrada: 8? en lugar de 11?)

Während der großen Ferien bietet die Usine Escalade ein viertägiges Praktikum für Kinder von 4 bis 15 Jahren an.

Ziel ist es, die Praxis zu entdecken und in der Gruppe Fortschritte zu machen. Die Kurse ermöglichen es den Kindern, zahlreiche kognitive, physische und technische Fähigkeiten zu mobilisieren und mit anderen Kletterern zu teilen.

Die Kurse sind nach Altersgruppen gegliedert: 4 bis 6 Jahre, 7 bis 10 Jahre und 11 bis 15 Jahre. Die Kurse dauern zwischen 1 und 1,5 Stunden und dauern 4 Tage.

Inbegriffen sind: die Betreuung, das Material, der Kurs und der Tageseintritt in die Usine Escalade.

Sportkleidung + Trinkflasche mitbringen.

STUNDENPLAN VON DIENSTAG, 22. BIS FREITAG, 25. AUGUST :

– Praktikum 4-6 Jahre: 1 Stunde von 9.00 bis 10.00 Uhr (Gruppe von 10 Kindern + 2 Betreuer)

– Praktikum 7-10 Jahre: 1,5 Stunden von 10:30 bis 12:00 Uhr (Gruppe von 12 Kindern + 2 Betreuer)

– Praktikum 11-15 Jahre: 1,5 Stunden von 13:30 bis 15:00 Uhr (Gruppe von 12 Kindern + 2 Betreuer)

INFORMATIONEN & ANMELDUNGEN :

– in der Kletterfabrik dienstags bis freitags: 10:00-22:00 Uhr / samstags und sonntags: 10:00-20:00 Uhr

– per E-Mail oder Telefon (siehe Block Kontaktdaten)

GUT ZU WISSEN:

Happy Hour für Studenten das ganze Jahr über: Ermäßigter Studententarif jeden Donnerstagnachmittag (Eintritt: 8? statt 11?)

Mise à jour le 2023-07-04 par OT de Tarbes|CDT65