MARCHE ROSE 15 Avenue de Verdun Stenay, 19 octobre 2023, Stenay.

Stenay,Meuse

Marche Rose organisée par le Centre Social et Culturel de Stenay en collaboration avec le club de marche « Les Sathanay Marcheurs » et la MFR de Stenay.

Départ du parc de la forge de Stenay suivie d’un goûter.

Participation de 2 € reversée à la ligue contre le cancer.. Tout public

Jeudi 2023-10-19 14:00:00 fin : 2023-10-19 . 2 EUR.

15 Avenue de Verdun

Stenay 55700 Meuse Grand Est



Marche Rose organized by the Centre Social et Culturel de Stenay in collaboration with the walking club « Les Sathanay Marcheurs » and the MFR de Stenay.

Departure from Parc de la Forge in Stenay, followed by a snack.

Contribution of 2 ? donated to the Ligue contre le cancer.

Marcha Rosa organizada por el Centro Social y Cultural de Stenay en colaboración con el club de marcha « Les Sathanay Marcheurs » y el MFR de Stenay.

Salida desde el Parc de la Forge de Stenay, seguida de un aperitivo.

Se donará una contribución de 2? a la liga contra el cáncer.

Marche Rose organisiert vom Centre Social et Culturel de Stenay in Zusammenarbeit mit dem Wanderverein « Les Sathanay Marcheurs » und der MFR de Stenay.

Start im Parc de la Forge in Stenay, gefolgt von einem Imbiss.

Die Teilnahmegebühr von 2 ? geht an die Krebsliga.

Mise à jour le 2023-10-05 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE