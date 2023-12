Les médiathèques Chalosse Tursan : « Nuits de la lecture : la nuit des doudous » 15 Avenue de l’Océan Saint-Sever, 19 janvier 2024, Saint-Sever.

Saint-Sever Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:00:00

fin : 2024-01-19 20:00:00

Et si tu apportais l’un de tes doudous à la médiathèque de Saint-Sever pour qu’il puisse y dormir ? Viens écouter des histoires, accompagné d’une de tes peluches et quand tu viendras la récupérer le lendemain matin autour d’un petit déjeuner, tu découvriras ses aventures ! » Pyjamas, oreillers et couvertures sont vivement conseillés pour une ambiance la plus douillette possible.

L’enfant n’est pas obligé de rapporter son doudou préféré, mais nous sommes en revanche certains qu’il a chez lui une autre peluche qui serait ravie de passer sa nuit chez nous !

15 Avenue de l’Océan

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



