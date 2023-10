Atelier créatif « Scrapbooking de Noël » 15 Avenue de l’Océan Saint-Sever, 21 octobre 2023, Saint-Sever.

Saint-Sever,Landes

Venez partagez un après-midi créatif. Le scrapbooking est à la fois un loisir créatif et une forme d’art décoratif. Il consiste à personnaliser ou créer, par collage et assemblage, différents supports.

Tout public à partir de 10 ans, sur inscription..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . .

15 Avenue de l’Océan Médiathèque de Saint-Sever

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and share a creative afternoon. Scrapbooking is both a creative hobby and a decorative art form. It consists in personalizing or creating, by collage and assembly, various supports.

Open to everyone aged 10 and over, registration required.

Venga a compartir una tarde creativa. El scrapbooking es a la vez un pasatiempo creativo y una forma de arte decorativo. Consiste en personalizar o crear diferentes materiales pegándolos y ensamblándolos.

Abierto a mayores de 10 años, previa inscripción.

Kommen Sie und verbringen Sie einen kreativen Nachmittag. Scrapbooking ist sowohl ein kreatives Hobby als auch eine Form der dekorativen Kunst. Es geht darum, verschiedene Materialien durch Kleben und Zusammenfügen zu personalisieren oder zu gestalten.

Alle ab 10 Jahren, Anmeldung erforderlich.

