Raconte-moi, joue avec moi Fantômes et compagnie 15 Avenue de l’Océan Saint-Sever, 18 octobre 2023, Saint-Sever.

Saint-Sever,Landes

Venez partager une heure de contes et de jeux pour les plus petits dans une ambiance conviviale et ludique.

Ce mois-ci : Fantômes et compagnie

Gratuit, sur inscription à partir de 3 ans..

2023-10-18 fin : 2023-10-18 . .

15 Avenue de l’Océan

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and share an hour of storytelling and games for the little ones in a friendly, fun atmosphere.

This month: Ghosts and company

Free, registration required for ages 3 and up.

Ven a disfrutar de una hora de cuentos y juegos para los más pequeños en un ambiente agradable y divertido.

Este mes : Fantasmas y compañía

Gratis, inscripción obligatoria a partir de 3 años.

Kommen Sie und teilen Sie eine Stunde lang Märchen und Spiele für die Kleinsten in einer freundlichen und spielerischen Atmosphäre.

In diesem Monat : Gespenster und Co

Kostenlos, mit Anmeldung ab 3 Jahren.

