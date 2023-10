Bal d’automne 15 Avenue de la République Nogent-le-Rotrou, 25 novembre 2023, Nogent-le-Rotrou.

Nogent-le-Rotrou,Eure-et-Loir

Venez guincher au Bal folk avec La Boîte à Bois dès 20h30 à la salle Simone Signoret !.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

15 Avenue de la République

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Come and dance the night away at the Bal folk with La Boîte à Bois from 8:30 pm at the Salle Simone Signoret!

Baile toda la noche en el Bal folk con La Boîte à Bois a partir de las 20.30 h en la sala Simone Signoret

Kommen Sie zum Bal Folk mit La Boîte à Bois ab 20:30 Uhr in den Saal Simone Signoret und tanzen Sie mit!

