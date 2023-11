CONFÉRENCE : RENCONTRE AUTOUR DU PATRIMOINE DU COTEAU SAUMUROIS 15 avenue de la Loire Montsoreau, 1 décembre 2023, Montsoreau.

Montsoreau,Maine-et-Loire

La Région des Pays de la Loire, en partenariat avec le Département de Maine-et-Loire, poursuit ses inventaires avec celui de la « côte » Saumuroise : Turquant, Parnay, Souzay-Champigny et Dampierre-sur-Loire..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 22:30:00. .

15 avenue de la Loire

Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Pays de la Loire region, in partnership with the Maine-et-Loire department, is continuing its inventories with that of the Saumur « coast »: Turquant, Parnay, Souzay-Champigny and Dampierre-sur-Loire.

La región de Pays de la Loire, en colaboración con el departamento de Maine-et-Loire, prosigue sus inventarios con el de la « costa » de Saumur: Turquant, Parnay, Souzay-Champigny y Dampierre-sur-Loire.

Die Region Pays de la Loire setzt in Partnerschaft mit dem Departement Maine-et-Loire ihre Bestandsaufnahmen mit derjenigen der « Küste » von Saumur fort: Turquant, Parnay, Souzay-Champigny und Dampierre-sur-Loire.

Mise à jour le 2023-11-08 par eSPRIT Pays de la Loire