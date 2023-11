CONFÉRENCE : SALAMANDRES, TRITONS ET CIE 15 avenue de la Loire Montsoreau, 25 novembre 2023, Montsoreau.

Montsoreau,Maine-et-Loire

Salamandres et tritons sont une source d’émerveillement pour ceux qui savent les observer : parades nuptiales, régénération de membres… Venez découvrir ces espèces étonnantes et méconnues des zones humides..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 19:00:00. .

15 avenue de la Loire

Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Salamanders and newts are a source of wonder for those who know how to observe them: nuptial parades, limb regeneration… Come and discover these surprising and little-known wetland species.

Las salamandras y los tritones son una fuente de asombro para quienes saben observarlos: desfiles nupciales, regeneración de miembros… Venga a descubrir estas especies de humedales sorprendentes y poco conocidas.

Salamander und Molche sind eine Quelle der Verwunderung für diejenigen, die sie zu beobachten wissen: Balz, Regeneration von Gliedmaßen… Entdecken Sie diese erstaunlichen und unbekannten Arten der Feuchtgebiete.

