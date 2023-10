EXPOSITION : « ATTENTION ! ZONES CRÉATIVES » 15 avenue de la Loire Montsoreau, 13 octobre 2023, Montsoreau.

Montsoreau,Maine-et-Loire

Sources d’inspiration pour de nombreux écrivains et artistes, les zones humides sont des lieux méconnus, pourtant étonnants et pleins de vie ! Dans les jardins de la Maison du Parc, œuvres et témoignages s’entremêlent pour vous les faire découvrir..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . .

15 avenue de la Loire

Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Sources of inspiration for many writers and artists, wetlands are little known places, yet surprising and full of life! In the gardens of the Maison du Parc, works of art and testimonies intermingle to make you discover them.

Fuentes de inspiración para muchos escritores y artistas, los humedales son lugares poco conocidos, ¡pero sorprendentemente llenos de vida! En los jardines de la Maison du Parc, obras de arte y testimonios se entremezclan para ayudarle a descubrirlos.

Die Feuchtgebiete, die zahlreiche Schriftsteller und Künstler inspiriert haben, sind unbekannte, aber erstaunliche Orte voller Leben! In den Gärten des Parkhauses werden Werke und Zeugnisse miteinander verwoben, um sie Ihnen näher zu bringen.

Mise à jour le 2023-10-11 par eSPRIT Pays de la Loire