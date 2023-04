ANIMATION FLASH : LES ANIMAUX DES ZONES HUMIDES 15 avenue de la Loire, 22 mars 2023, Montsoreau.

Les animateurs de la Maison du Parc vous proposent des rendez-vous hebdomadaires pour découvrir les animaux des milieux humides avec une drôle d’histoire de grenouille, coassements garantis !.

2023-03-22 à ; fin : 2023-03-22 . .

15 avenue de la Loire

Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The animators of the Maison du Parc propose weekly meetings to discover the animals of the wetlands with a funny story of frog, guaranteed croaking!

Los animadores de la Maison du Parc le proponen encuentros semanales para descubrir los animales de los humedales con la divertida historia de una rana, ¡que croará seguro!

Die Betreuer des Maison du Parc bieten Ihnen wöchentliche Termine an, bei denen Sie die Tiere der Feuchtgebiete mit einer lustigen Froschgeschichte entdecken können – Quaken garantiert!

Mise à jour le 2023-03-15 par eSPRIT Pays de la Loire