Atelier loisirs et créatif Halloween 15 Avenue de la Libération Lanton, 14 octobre 2023, Lanton.

Lanton,Gironde

Atelier création sur le thème d’Halloween ouvert à tous les enfants à partir de 5 ans, samedi 14 octobre de 10h à 12h, à la médiathèque.

Sur inscription.

Téléphone Médiathèque : 05 56 03 86 10 ou par mail à mediatheque@ville-lanton.fr.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 12:00:00. EUR.

15 Avenue de la Libération Médiathèque

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Halloween-themed creative workshop open to all children aged 5 and over, Saturday October 14, 10am-12pm, at the mediatheque.

Registration required.

Médiathèque telephone number: 05 56 03 86 10 or e-mail mediatheque@ville-lanton.fr

Taller creativo con temática de Halloween abierto a todos los niños a partir de 5 años, el sábado 14 de octubre, de 10.00 a 12.00 horas, en la biblioteca multimedia.

Inscripción obligatoria.

Teléfono de la mediateca: 05 56 03 86 10 o correo electrónico mediatheque@ville-lanton.fr

Kreativer Workshop zum Thema Halloween, offen für alle Kinder ab 5 Jahren, Samstag, 14. Oktober, 10-12 Uhr, in der Mediathek.

Eine Anmeldung ist erforderlich.

Telefon Mediathek: 05 56 03 86 10 oder per E-Mail an mediatheque@ville-lanton.fr

Mise à jour le 2023-10-10 par OT Coeur Bassin