Soirée jeux pique nique 15 Avenue de la Libération Lanton, 11 juillet 2023, Lanton.

Lanton,Gironde

Les 11 juillet et 8 août, l’association Les Ludes en partenariat avec la municipalité de Lanton et sa médiathèque, proposent une soirée jeux pique-nique entre 8h et 20h sur l’espace de verdure situé derrière la Mairie.

Au programme : jeux en bois et jeux de société adultes et enfants.

Vous venez avec votre pique-nique et nous vous mettons en jeu !

Gratuit et ouvert à tous..

2023-07-11 fin : 2023-07-11 20:00:00. EUR.

15 Avenue de la Libération Médiathèque

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On July 11 and August 8, the Les Ludes association, in partnership with the municipality of Lanton and its media library, is organizing a picnic games evening from 8am to 8pm in the green space behind the town hall.

On the program: wooden games and board games for adults and children.

Bring your picnic and we’ll put you in the game!

Free and open to all.

Los días 11 de julio y 8 de agosto, la asociación Les Ludes, en colaboración con el ayuntamiento de Lanton y su mediateca, organiza una tarde de juegos campestres de 8.00 a 20.00 h en el espacio verde situado detrás del ayuntamiento.

En el programa: juegos de madera y juegos de mesa para adultos y niños.

Trae tu picnic y te pondremos a jugar

Gratuito y abierto a todos.

Am 11. Juli und 8. August bietet der Verein Les Ludes in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Lanton und ihrer Mediathek einen Picknick-Spieleabend zwischen 8 und 20 Uhr auf der Grünfläche hinter dem Rathaus an.

Auf dem Programm stehen Holzspiele und Gesellschaftsspiele für Erwachsene und Kinder.

Sie bringen Ihr Picknick mit und wir bringen Sie ins Spiel!

Kostenlos und offen für alle.

Mise à jour le 2023-06-23 par OT Coeur Bassin