Capestang,Hérault

Guide de randonnée à moto électrique. Unique dans le secteur Héraultais, Electric Rando Moto vous propose un ensemble d’activités et de services : randonnée, location, vente. Le tout dans une ambiance conviviale et tout en respectant l’environnement et notre belle région Occitanie !.

15 Avenue de la Gare

Capestang 34310 Hérault Occitanie



Electric motorcycle touring guide. Unique in the Hérault area, Electric Rando Moto offers you a range of activities and services: hiking, rental, sale. All in a friendly atmosphere and while respecting the environment and our beautiful region Occitania!

Guía de viaje en moto eléctrica. Único en la zona del Hérault, Electric Rando Moto ofrece una gama de actividades y servicios: conducción, alquiler, venta. Todo ello en un ambiente agradable y respetando el medio ambiente y nuestra hermosa región de Occitania

Führer für Wanderungen mit Elektromotorrädern. Electric Rando Moto ist einzigartig in der Region Hérault und bietet Ihnen eine Reihe von Aktivitäten und Dienstleistungen: Wandern, Verleih, Verkauf. Das alles in einer geselligen Atmosphäre und unter Berücksichtigung der Umwelt und unserer schönen Region Okzitanien!

