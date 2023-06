Quiz Room à Game Parc 15 Avenue de Châtellerault Migné-Auxances, 12 juin 2023, Migné-Auxances.

Migné-Auxances,Vienne

Le premier quiz où tout le monde peut gagner et où vous rigolerez 100 fois plus que dans votre canapé. C’est le quiz où celui qui a toujours été le premier de la classe a du souci à se faire. « Burger Quiz ou le « Maillon Faible ». Vous plongerez dans une immersion totale, inspirée de vos jeux favoris. Dans une ambiance 100 % musicale, le mode Blindtest, est le jeu parfait pour vous affronter au rythme de vos chansons favorites ! Des années 50 à aujourd’hui, c’est vous qui gérez la playlist..

à ; fin : . .

15 Avenue de Châtellerault Game Parc

Migné-Auxances 86440 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The first quiz where everyone can win and where you will laugh 100 times more than on your sofa. It’s the quiz where the person who has always been at the top of the class has something to worry about. « Burger Quiz or the « Weakest Link ». You will dive into a total immersion, inspired by your favorite games. In a 100% musical atmosphere, the Blindtest mode is the perfect game to compete to the rhythm of your favorite songs! From the 50’s to today, you are in charge of the playlist.

El primer quiz donde cualquiera puede ganar y donde te reirás 100 veces más que en tu sofá. Es el quiz donde la persona que siempre ha sido el primero de la clase tiene algo de lo que preocuparse. « Burger Quiz » o el « Eslabón más débil ». Te sumergirás en una inmersión total, inspirada en tus juegos favoritos. En un ambiente 100% musical, ¡el modo Blindtest es el juego perfecto para competir al ritmo de tus canciones favoritas! Desde los años 50 hasta hoy, tú estás al mando de la lista de reproducción.

Das erste Quiz, bei dem jeder gewinnen kann und bei dem Sie 100 Mal mehr lachen werden als auf dem Sofa. Es ist das Quiz, bei dem derjenige, der schon immer der Klassenbeste war, sich Sorgen machen muss. « Burger Quiz oder das « Schwächste Glied ». Sie tauchen in eine totale Immersion ein, die von Ihren Lieblingsspielen inspiriert ist. In einer 100 % musikalischen Atmosphäre ist der Blindtest-Modus das perfekte Spiel, um sich im Rhythmus Ihrer Lieblingslieder zu messen! Die Playlist reicht von den 50er Jahren bis heute.

Mise à jour le 2023-06-07 par Office de Tourisme de Grand Poitiers