LES LIAISONS DANGEREUSES DE JACQUELINE ET MARCEL 15 Avenue de Béziers Colombiers, 17 novembre 2023, Colombiers.

Tout est en place : une table, deux livres, deux paires de lunettes.

Nous sommes prêts à vous lire les liaisons dangereuses.

Texte emblématique du siècle des lumières, ce roman épistolaire de 175 lettres, imbroglio d’intrigues amoureuses, échappe à toute moralité.

Il ne pouvait que nous séduire..

2023-11-17 20:00:00 fin : 2023-11-17 21:30:00. .

Everything is in place: a table, two books, two pairs of glasses.

We’re ready to read you Dangerous Liaisons.

An emblematic text of the Enlightenment, this epistolary novel of 175 letters, an imbroglio of amorous intrigues, escapes all morality.

It was bound to seduce us.

Todo está en su sitio: una mesa, dos libros, dos pares de gafas.

Estamos listos para leerle Las amistades peligrosas.

Texto emblemático del Siglo de las Luces, esta novela epistolar de 175 cartas, embrollo de intrigas amorosas, escapa a toda moral.

Estaba destinada a seducirnos.

Alles ist bereit: ein Tisch, zwei Bücher, zwei Brillen.

Wir sind bereit, Ihnen Les liaisons dangereuses vorzulesen.

Dieser 175 Briefe umfassende Briefroman, ein Wirrwarr von Liebesintrigen, ist ein emblematischer Text der Aufklärung und entzieht sich jeglicher Moral.

Er konnte uns nur verführen.

