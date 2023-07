UN PIANO DANS LES VIGNES 15 Avenue d’Aumes Montagnac, 27 juillet 2023, Montagnac.

Montagnac,Hérault

Les vignerons de Montagnac Domitienne vous proposent : un piano dans les vignes.

Un concert-Dîner Cocktail avec vins en plein cœur du beau vignoble Montagnacois..

2023-07-27 19:00:00 fin : 2023-07-27 . EUR.

15 Avenue d’Aumes

Montagnac 34530 Hérault Occitanie



The winemakers of « Montagnac Domitienne » invite you to experience a unique event: « a piano in the vineyards ». A Cocktail Dinner concert with wines in the heart of the beautiful vineyard of Montagnac.

On prior reservation only until, July 26th – Places are limited ! Concert by the pianist Jérôme MEDEVILLE, between 7:30pm and 9:30pm.

Los viticultores de Montagnac Domitienne le ofrecen: un piano en los viñedos.

Una cena concierto-cóctel con vinos en el corazón de los hermosos viñedos de Montagnac.

Die Winzer von Montagnac Domitienne bieten Ihnen: Ein Klavier in den Weinbergen.

Ein Konzert mit Cocktail-Dinner und Wein inmitten des schönen Weinbergs von Montagnac.

Mise à jour le 2023-07-11 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE