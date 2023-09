Festival des jeux 15 Avenue Charles de Gaulle Hasparren, 8 octobre 2023, Hasparren.

Hasparren,Pyrénées-Atlantiques

Jeux de société tout public

Restauration sur place.

2023-10-08 fin : 2023-10-08 18:00:00. .

15 Avenue Charles de Gaulle Salle Mendeala

Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Board games for all ages

Catering on site

Juegos de mesa para todos

Catering in situ

Gesellschaftsspiele für alle Altersgruppen

Verpflegung vor Ort

