Atelier de Noël 15 Av. Jean Jaurès Naintré, 7 décembre 2023, Naintré.

Naintré,Vienne

Dans cet atelier, nous allons explorer les possibilités offertes par Canva pour créer des cartes de Noël uniques et mémorables.

Canva est un outil convivial qui vous permettra de laisser libre cours à votre créativité.

Lors de cet atelier, nous vous guiderons à travers les étapes essentielles pour concevoir une carte de vœux unique en seulement quelques clics. Nous partagerons également des astuces pour harmoniser les couleurs, choisir les polices de caractères appropriées et ajouter des messages chaleureux pour transmettre vos vœux de manière significative.

Nul besoin d’être un expert en design, car Canva simplifie tout le processus. Venez améliorer vos compétences dans le numérique et créez des cartes de Noël qui feront sourire vos proches. Rejoignez-nous pour cette expérience créative !.

2023-12-07 fin : 2023-12-07 17:00:00. .

15 Av. Jean Jaurès La Poste Naintré

Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine



In this workshop, we’ll explore the possibilities offered by Canva to create unique and memorable Christmas cards.

Canva is an easy-to-use tool that lets you give free rein to your creativity.

In this workshop, we’ll guide you through the essential steps to design a unique greeting card in just a few clicks. We’ll also share tips on harmonizing colors, choosing the right fonts and adding warm messages to convey your wishes in a meaningful way.

You don’t need to be a design expert, because Canva simplifies the whole process. Come and improve your digital skills and create Christmas cards that will make your loved ones smile. Join us for this creative experience!

En este taller, exploraremos las posibilidades que ofrece Canva para crear tarjetas de Navidad únicas y memorables.

Canva es una herramienta fácil de usar que te permite dar rienda suelta a tu creatividad.

En este taller, te guiaremos a través de los pasos esenciales para diseñar una tarjeta de felicitación única en tan solo unos clics. También te daremos consejos para combinar los colores, elegir los tipos de letra adecuados y añadir mensajes cariñosos para transmitir tus deseos de forma significativa.

No necesitas ser un experto en diseño, porque Canva simplifica todo el proceso. Ven a mejorar tus habilidades digitales y crea tarjetas navideñas que harán sonreír a tus seres queridos. ¡Únete a nosotros en esta experiencia creativa!

In diesem Workshop werden wir die Möglichkeiten von Canva erkunden, um einzigartige und unvergessliche Weihnachtskarten zu erstellen.

Canva ist ein benutzerfreundliches Tool, mit dem Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen können.

In diesem Workshop werden wir Sie durch die wichtigsten Schritte führen, um mit nur wenigen Klicks eine einzigartige Weihnachtskarte zu entwerfen. Außerdem werden wir Tipps zur Abstimmung der Farben, zur Auswahl der richtigen Schriftart und zum Hinzufügen von herzlichen Botschaften geben, um Ihre Grüße auf aussagekräftige Weise zu übermitteln.

Sie müssen kein Designexperte sein, denn Canva vereinfacht den gesamten Prozess. Verbessern Sie Ihre digitalen Fähigkeiten und gestalten Sie Weihnachtskarten, die Ihren Lieben ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Begleiten Sie uns bei diesem kreativen Erlebnis!

Mise à jour le 2023-11-09 par ACAP