Journée impressionniste 15 av. du Pdt Raymond Poincaré Cabourg, 11 novembre 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

En 2024, la Villa du Temps retrouvé participera à la 5e édition du festival Normandie Impressionniste et célèbrera les 150 ans de l’impressionnisme. En attendant, nous vous proposons une activité familiale en avant-première !

Pendant votre visite, un livret ludique vous permettra d’en apprendre plus sur les thématiques phares des peintres impressionnistes et vous invitera à admirer la « touche » de Claude Monet, d’Eugène Boudin, d’Edgar Degas et de Paul-César Helleu.

Ensuite, rendez-vous dans la salle pédagogique pour réaliser en famille un paysage à la manière des impressionnistes. L’ensemble des peintures formeront une œuvre digitale diffusée pendant le festival Normandie Impressionniste : une plage animée, un paysage impressionniste évolutif, fusion des créativités.

En famille, avec des enfants de 6 à 14 ans

Inclus dans le droit d’entrée.

2023-11-11 11:00:00 fin : 2023-11-11 17:30:00. .

15 av. du Pdt Raymond Poincaré Villa du Temps retrouvé

Cabourg 14390 Calvados Normandie



In 2024, the Villa du Temps retrouvé will take part in the 5th edition of the Normandie Impressionniste festival, celebrating 150 years of Impressionism. In the meantime, here’s a sneak preview of a family activity!

During your visit, a fun booklet will enable you to learn more about the key themes of the Impressionist painters, and invite you to admire the « touch » of Claude Monet, Eugène Boudin, Edgar Degas and Paul-César Helleu.

Afterwards, head to the educational room to create an Impressionist landscape with your family. All the paintings will form a digital work of art to be broadcast during the Normandie Impressionniste festival: an animated beach, an evolving Impressionist landscape, a fusion of creativity.

For families with children aged 6 to 14

Included in admission

En 2024, la Villa du Temps retrouvé participará en el 5º festival Normandie Impressionniste, que celebra los 150 años del impresionismo. Mientras tanto, ¡le adelantamos una actividad para toda la familia!

Durante su visita, un divertido folleto le ayudará a conocer mejor los temas clave de los pintores impresionistas y le invitará a admirar el « toque » de Claude Monet, Eugène Boudin, Edgar Degas y Paul-César Helleu.

Después, diríjase a la sala de formación para crear un paisaje a la manera de los impresionistas. Todos los cuadros se utilizarán para crear una obra digital que se emitirá durante el festival Normandie Impressionniste: una playa animada, un paisaje impresionista en evolución, una fusión de creatividad.

Para familias con niños de 6 a 14 años

Incluido en el precio de la entrada

Im Jahr 2024 wird die Villa du Temps retrouvé an der 5. Ausgabe des Festivals Normandie Impressionniste teilnehmen und 150 Jahre Impressionismus feiern. In der Zwischenzeit bieten wir Ihnen eine Familienaktivität als Vorpremiere an!

Während Ihres Besuchs erfahren Sie in einem spielerischen Heft mehr über die Hauptthemen der impressionistischen Maler und können den « Touch » von Claude Monet, Eugène Boudin, Edgar Degas und Paul-César Helleu bewundern.

Anschließend können Sie im pädagogischen Raum mit Ihrer Familie eine Landschaft im Stil der Impressionisten malen. Die Gemälde werden zu einem digitalen Werk zusammengestellt, das während des Festivals Normandie Impressionniste ausgestrahlt wird: ein animierter Strand, eine sich entwickelnde impressionistische Landschaft, eine Verschmelzung der Kreativität.

Für Familien mit Kindern zwischen 6 und 14 Jahren

In der Eintrittsgebühr enthalten

Mise à jour le 2023-11-03 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité