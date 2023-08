Éclatant de couleurs 15 av. du Pdt Raymond Poincaré Cabourg, 2 novembre 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

Votre enfant revisitera les chefs-d’œuvre exposés à la Vila en osant les interpréter haut en couleurs !

De 4 à 6 ans. Inscription obligatoire..

2023-11-02 14:30:00 fin : 2023-11-02 16:00:00. .

15 av. du Pdt Raymond Poincaré Villa du Temps Retrouvé

Cabourg 14390 Calvados Normandie



Your child will revisit the landscapes exhibited at the Villa by daring to interpret them in a colorful way!

(Registration required)

From 7 to 12 years old.

Su hijo volverá a visitar las obras maestras expuestas en la Vila, ¡y se atreverá a interpretarlas a su manera!

De 4 a 6 años. Inscripción obligatoria.

Ihr Kind wird die in der Vila ausgestellten Meisterwerke neu betrachten und sich trauen, sie farbenfroh zu interpretieren!

Von 4 bis 6 Jahren. Anmeldung erforderlich.

