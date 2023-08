Initiation au jeu d’échecs 15 av. du Pdt Raymond Poincaré Cabourg, 25 octobre 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

C’est l’occasion pour petits et grands d’apprendre à jouer aux échecs et défier d’autres joueurs. Belle ambiance garantie !.

2023-10-25 14:00:00 fin : 2023-10-25 17:00:00. .

15 av. du Pdt Raymond Poincaré Villa du Temps retrouvé

Cabourg 14390 Calvados Normandie



It’s an opportunity for young and old to learn to play chess and challenge other players. Great atmosphere guaranteed!

Esta es una oportunidad para que jóvenes y mayores aprendan a jugar al ajedrez y desafíen a otros jugadores. ¡Un gran ambiente garantizado!

Dies ist eine Gelegenheit für Jung und Alt, das Schachspiel zu erlernen und andere Spieler herauszufordern. Schöne Atmosphäre garantiert!

Mise à jour le 2023-08-23 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité