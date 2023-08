Regard sur l’art au tournant du 20e siècle 15 av. du Pdt Raymond Poincaré Cabourg, 14 octobre 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

Cette visite thématique vous plonge dans l’histoire, en offrant les clés de compréhension de la Belle Époque pour toute la famille..

2023-10-14 11:30:00 fin : 2023-10-14 12:30:00. .

15 av. du Pdt Raymond Poincaré Villa du Temps retrouvé

Cabourg 14390 Calvados Normandie



This themed tour immerses you in history, offering the keys to understanding the Belle Époque for the whole family.

Este recorrido temático le sumerge en la historia, ofreciéndole las claves para entender la Belle Époque para toda la familia.

Diese thematische Führung lässt Sie in die Geschichte eintauchen und bietet der ganzen Familie die Schlüssel zum Verständnis der Belle Époque.

