Découverte du Parcours Belle Époque 15 av. du Pdt Raymond Poincaré Cabourg, 30 août 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

Accompagné d’un guide, vous ne manquerez aucun détail de la nouvelle exposition Parcours Belle Époque qui vous replongera dans un voyage en 1900.

Inscription obligatoire.

2023-08-30 11:30:00 fin : 2023-08-30 12:30:00. .

15 av. du Pdt Raymond Poincaré Villa du Temps retrouvé

Cabourg 14390 Calvados Normandie



Accompanied by a guide, you won’t miss a single detail of the new Parcours Belle Époque exhibition, which takes you back in time to 1900.

Registration required

Acompañado por un guía, no se perderá ni un detalle de la nueva exposición Parcours Belle Époque, que le hará retroceder en el tiempo hasta 1900.

Inscripción obligatoria

In Begleitung eines Fremdenführers wird Ihnen kein Detail der neuen Ausstellung Parcours Belle Époque entgehen, die Sie auf eine Reise ins Jahr 1900 zurückversetzt.

Anmeldung erforderlich

Mise à jour le 2023-08-23 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité