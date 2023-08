Visite de l’exposition Max Linder 15 av. du Pdt Raymond Poincaré Cabourg, 25 août 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

Une visite guidée de l’exposition temporaire pour comprendre la destinée artistique extraordinaire de celui que des historiens nomment « la première star du cinéma », Max Linder, le génie comique de la Belle Époque.

Inclus dans le prix d’entrée..

2023-08-25 14:30:00 fin : 2023-08-25 15:30:00. .

15 av. du Pdt Raymond Poincaré Villa du Temps retrouvé

Cabourg 14390 Calvados Normandie



A guided tour of the temporary exhibition to understand the extraordinary artistic destiny of what historians call « the first movie star », Max Linder, the comic genius of the Belle Époque.

Included in the price of admission.

Una visita guiada a la exposición temporal para comprender el extraordinario destino artístico de Max Linder, lo que los historiadores llaman « la primera estrella de cine », el genio cómico de la Belle Époque.

Incluido en el precio de la entrada.

Eine Führung durch die Sonderausstellung, um das außergewöhnliche künstlerische Schicksal des Mannes zu verstehen, den Historiker als den « ersten Filmstar » bezeichnen: Max Linder, das komische Genie der Belle Époque.

Im Eintrittspreis inbegriffen.

Mise à jour le 2023-08-23 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité