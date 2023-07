Conférence sur la vie de château 15 av. du Pdt Raymond Poincaré Cabourg, 2 août 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

En écho à l’exposition de photographie, Roma Lambert, directrice de la Villa du Temps retrouvée, vous ouvre les portes de demeures fastueuses de la Belle Époque pour mieux comprendre l’art de vivre de la société aristocratiques et l’engouement pour la construction de châteaux..

2023-08-02 15:30:00 fin : 2023-08-02 16:30:00. .

15 av. du Pdt Raymond Poincaré Villa du Temps retrouvé

Cabourg 14390 Calvados Normandie



Haciéndose eco de la exposición fotográfica, Roma Lambert, directora de la Villa du Temps retrouvée, abre las puertas de suntuosas residencias de la Belle Époque para hacerle comprender mejor el estilo de vida de la sociedad aristocrática y la manía de construir castillos.

Als Echo auf die Fotoausstellung öffnet Roma Lambert, die Direktorin der Villa du Temps retrouvée, die Türen prunkvoller Häuser der Belle Époque, um die Lebensart der aristokratischen Gesellschaft und die Begeisterung für den Bau von Schlössern besser zu verstehen.

