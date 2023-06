Initiation à la restauration d’œuvres d’art 15 av. du Pdt Raymond Poincaré Cabourg, 12 juillet 2023, Cabourg.

Cabourg,Calvados

Au cours de cet atelier familial, deux restauratrices vous présentent les spécificités de leur métier, leurs outils de travail, et vous apprennent à conduire de petites opérations de nettoyage sur une œuvre d’art.

De 6 à 11 ans (adulte accompagnateur).

2023-07-12 à 14:30:00 ; fin : 2023-07-12 . .

15 av. du Pdt Raymond Poincaré Villa du Temps retrouvé

Cabourg 14390 Calvados Normandie



During this family workshop, two restorers will explain the specifics of their profession, their working tools, and teach you how to carry out minor cleaning operations on a work of art.

Ages 6 to 11 (accompanying adult)

Durante este taller familiar, dos restauradores le explicarán las particularidades de su profesión y sus herramientas de trabajo, y le enseñarán a realizar pequeñas operaciones de limpieza en una obra de arte.

De 6 a 11 años (acompañados de un adulto)

In diesem Familienworkshop stellen Ihnen zwei Restauratorinnen die Besonderheiten ihres Berufes und ihre Arbeitsgeräte vor und zeigen Ihnen, wie Sie kleine Reinigungsarbeiten an einem Kunstwerk durchführen können.

Von 6 bis 11 Jahren (erwachsene Begleitperson)

Mise à jour le 2023-06-01 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité