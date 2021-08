Aussois Aussois Aussois, Savoie 15 Aout – Speleotruck et ateliers de l’apprenti Montagnard Aussois Aussois Catégories d’évènement: Aussois

15 Aout – Speleotruck et ateliers de l’apprenti Montagnard Aussois, 15 août 2021, Aussois. 15 Aout – Speleotruck et ateliers de l’apprenti Montagnard 2021-08-15 – 2021-08-15 Etage de l’école maternelle Entrée rue de l’Artisanat

Aussois Savoie Pour fêter le 15 Aout, découvrez pour la première fois à Aussois le Speleotruck ! Evoluez comme dans une grotte… frissons garantis !

Venez dans la cours de l’école, relevez les défis Montagnards que nous vous avons préparés !

Jauge à 45 personnes.

