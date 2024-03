15 ans Veilleurs du Ramstein animations au château Scherwiller, mercredi 1 mai 2024.

15 ans Veilleurs du Ramstein animations au château Scherwiller Bas-Rhin

Visites guidée des travaux par les bénévoles de l’association « les Veilleurs du Ramstein » qui fête ses 15 ans. Lancement de la « bière du Ramstein » et spectacle vivant à 15h et 17h

Portes ouvertes pour la journée des châteaux forts d’ADT avec visites guidées des travaux. Lancement de la « bière du Ramstein » et spectacle vivant à 15 et 17h via un partenariat avec les Tanzmatten. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 09:00:00

fin : 2024-05-01 18:00:00

Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est simler.philippe@neuf.fr

L’événement 15 ans Veilleurs du Ramstein animations au château Scherwiller a été mis à jour le 2024-03-13 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme