15 ANS DE BORN BAD RECORDS Allonnes, 25 mars 2022, Allonnes.

15 ANS DE BORN BAD RECORDS Salle Jean Carmet 5 Boulevard d’Anjou Allonnes

2022-03-25 20:30:00 – 2022-03-25 23:30:00 Salle Jean Carmet 5 Boulevard d’Anjou

Allonnes Sarthe

EUR 7 13 « Les présenter une énième fois serait leur manquer de respect. Mais rappeler pourquoi ils sont importants ne peut pas faire de mal. Historiquement liés à la montée de puissance de Born Bad Records, dont ils furent la toute première sortie, les membres de Frustration font figure de grands frères bienveillants de toute la scène indé française. Leur parcours même est symbolique : issus du milieu garage qui tournait en circuit fermé dans les années 90, ils ont délaissé le rock à tatouages/gomina pour tenter autre chose – un truc à la croisée du punk et de la cold wave, de Metal Urbain, Killing Joke, et Joy Division – quand nous redécouvrions tous le patrimoine « synthwave » de la France à travers les compiles BIPPP ou Des Jeunes gens mödernes. Et cinq mecs pas vraiment réputés pour être des dieux de la technique se sont retrouvés investis d’une grâce étrange, entre l’éclosion du génie et l’alignement de planètes : devenus avant-gardistes à la quarantaine commençante, ils ont montré le chemin comme si de rien n’était à toute une génération de groupes qui a pris conscience que oui, c’était possible, ici-même, dans l’Hexagone maudit. » (Pierre Jouan)

« Un jour, il faudra sérieusement se pencher sur le sujet. Peut-être sortir une étude anthropo-ethno-socio-musicologique. Comprendre comment, depuis un salon de l’Aigle, Cannibale a poli un son à mi-chemin des Caraïbes, de la scène garage de la côte ouest américaine des années 1960 ou du Brésil de Tropicalia. Parce que moi, j’y ai passé quelques vacances dans ce coin de l’Orne, et ça transpirait pas vraiment le soleil et le psychédélisme. » (Rémi Morvan)

En ouverture de soirée : Roboy le projet solo de Léo Boisson, dont le mini-album « Le petit chat est mort » est sorti sur le label manceau Seaside Suicide Records. Un bidouillage de chansons en Français, électroniques, bruités, et dansantes. Mais surtout mélancoliques, angoissés, lofi et boumboum.

Avec Frustration, Cannibale et Roboy

Salle Jean Carmet 5 Boulevard d’Anjou Allonnes

