15 ans Born bad Records / Frustration + Arthur Satan

Rock School Barbey, le vendredi 4 mars 2022

Rock School Barbey, le vendredi 4 mars 2022 à 20:30

Historiquement liés à la montée de puissance de **Born Bad Records**, dont ils furent la toute première sortie, les membres de **Frustration** font figure de grands frères bienveillants de toute la **scène indé française**. Leur parcours même est symbolique : issus du milieu **garage** qui tournait en circuit fermé dans les années 90, ils ont délaissé le rock à tatouages/gomina pour tenter autre chose – un truc à la croisée du **punk** et de la **cold wave**, de **Metal Urbain**, **Killing Joke**, et **Joy Division** – quand nous redécouvrions tous le patrimoine « synthwave » de la France à travers **les compiles BIPPP** ou **Des jeunes gens mödernes**. Et cinq mecs pas vraiment réputés pour être des dieux de la technique se sont retrouvés investis d’une grâce étrange, entre l’**éclosion du génie** et l’alignement de planètes : devenus **avant-gardistes** à la quarantaine commençante, ils ont montré le chemin comme si de rien n’était à toute une génération de groupes qui a pris conscience que oui, c’était possible, ici-même, dans l’**Hexagone maudit**. Succès critique, grosses ventes, public déchaîné. Le reste est de l’histoire.

18€ (Prévente) / 21€ (Sur place)

Pour célébrer les 15 ans de Born Bad Records, Frustration se produiront sur la scène de la Rock School Barbey le 4 mars 2022 !

2022-03-04T20:30:00 2022-03-04T23:00:00

