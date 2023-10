CONTES D’HIVER – ILS VEULENT DE LA NEIGE 15-17 rue Poincaré Sarreguemines, 3 décembre 2023, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

A partir de 3 ans.

Ça commence comme ça : un froid à couper au couteau, de la neige, du blizzard, bref l’hiver, le vrai.

Un vrai temps de chien, sauf que le chien grelotte. Alors vite, il se met au chaud dans la cabane.

Arrive l’ours.

Puis le chat.

Peut-être même une souris. Et d’autres ! En se serrant, on se tient plus chaud !

Et rajoutons une grand-mère. Avec tout l’attirail de la grand-mère : le châle, les aiguilles à tricoter, et une délicieuse recette de gâteau.

Dimanche 2023-12-03 15:00:00 fin : 2023-12-03 15:40:00. 0 EUR.

15-17 rue Poincaré

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



For ages 3 and up.

This is how it starts: bitterly cold, snow, blizzard – in short, real winter.

Real dog weather, except that the dog is shivering. So he quickly gets into the warmth of the cabin.

Along comes the bear.

Then the cat.

Maybe even a mouse. And then some! If you stick together, you’ll stay warmer!

And let’s add a grandmother. With all the grandma paraphernalia: shawl, knitting needles, and a delicious cake recipe.

Registration recommended at the museum (subject to availability).

A partir de los 3 años.

Así es como empieza: frío intenso, nieve, ventisca… en resumen, invierno de verdad.

Tiempo de perros de verdad, excepto que el perro está tiritando. Así que se mete rápidamente en el calor de la cabaña.

Llega el oso.

Luego el gato.

Puede que incluso un ratón. Y más ratones ¡Si permanecen juntos, estarán más calentitos!

Y añadamos una abuela. Con toda la parafernalia de la abuela: chal, agujas de tejer y una deliciosa receta de tarta.

Inscríbase en el museo (sujeto a disponibilidad).

Ab 3 Jahren.

So fängt es an: messerscharfe Kälte, Schnee, Blizzard, kurzum: der echte Winter.

Ein richtiges Hundewetter, nur dass der Hund zittert. Also zieht er sich schnell in die warme Hütte zurück.

Dann kommt der Bär.

Dann die Katze.

Vielleicht sogar eine Maus. Und noch mehr! Wenn man sich zusammenkuschelt, hält man sich wärmer!

Und fügen wir noch eine Großmutter hinzu. Mit allen Utensilien einer Großmutter: dem Schal, den Stricknadeln und einem leckeren Kuchenrezept.

Anmeldung beim Museum empfohlen (im Rahmen der verfügbaren Plätze).

