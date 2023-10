CONCERT DE NOËL – LES NOËL EUROPÉENS 15-17 rue Poincaré Sarreguemines, 2 décembre 2023, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

L’Ensemble Vocal du Conservatoire de Sarreguemines vous propose un voyage parmi les noëls européens. Vous partirez en direction du Royaume Uni, de l’Angleterre, de l’Irlande, du Pays de Galles, puis vous parcourrez les différents pays du continents : l’Italie, l’Allemagne, l’Ukraine et bien sûr la France, sans oublier quelques chants en latin …

Inscription conseillée auprès du musée (dans la limite des places disponibles).. Tout public

Samedi 2023-12-02 18:00:00 fin : 2023-12-02 19:30:00. 0 EUR.

15-17 rue Poincaré

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



The Ensemble Vocal du Conservatoire de Sarreguemines invites you on a journey through European Christmas. You’ll set off for the United Kingdom, England, Ireland and Wales, then travel through the various countries of the continent: Italy, Germany, Ukraine and, of course, France, not forgetting a few songs in Latin…

Registration recommended at the museum (subject to availability).

El Ensemble Vocal du Conservatoire de Sarreguemines le lleva de viaje por la Navidad europea. Partirá hacia el Reino Unido, Inglaterra, Irlanda y País de Gales, para viajar después por los distintos países del continente: Italia, Alemania, Ucrania y, por supuesto, Francia, sin olvidar algunas canciones en latín…

Inscríbase en el museo (según disponibilidad).

Das Vokalensemble des Konservatoriums von Sarreguemines lädt Sie zu einer Reise durch die europäischen Weihnachtslieder ein. Sie werden in Richtung Großbritannien, England, Irland und Wales aufbrechen und dann durch die verschiedenen Länder des Kontinents reisen: Italien, Deutschland, die Ukraine und natürlich Frankreich, ohne dabei einige lateinische Lieder zu vergessen …

Anmeldung beim Museum empfohlen (im Rahmen der verfügbaren Plätze).

