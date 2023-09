LECTURE DE L’OUVRAGE « G’SUNDHEIT » PAR PAULINE BECK 15-17 rue Poincaré Sarreguemines, 17 novembre 2023, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

En partenariat avec Castel Coucou, espace d’art contemporain à Sarreguemines.

Jaune comme les mirabelles, G’sundheit est le fruit d’un travail de recherche sur l’eau-de-vie en Alsace-Lorraine. C’est un livre qui parle du sol et des champs de bleuets, de fermentation et de distillation, d’esprits et de tendresse.

Pauline Beck est ne´e en 1995 a` Freyming-Merlebach (57). Diplo^me´e de l’École Nationale Supe´rieure des Beaux-Arts de Paris, elle vit et travaille entre Paris et l’Alsace.

– dormir, manger, aimer – Pourvu qu’il y ait du feu, pour cuire les aliments et les bols en gre`s, fondre le verre dans le creuset et chauffer les fruits dans l’alambic.

Pauline Beck cre´e pour et autour du foyer. Elle fac¸onne des sculptures et installations constitue´es de savoir-faire pre´cieux, de paysages, d’odeurs, d’esprits et de la lumie`re du soleil.

Elle puise dans un territoire, dans des commotions personnelles et dans l’anecdotique pour modeler des formes nouvelles a` des histoires universelles. C’est l’homme et la nature, la patience et la tendresse, le sol et le ciel. Les proble´matiques sont e´minemment actuelles et pourtant, il n’y a rien de nouveau sous le soleil.

L’ouvrage G’sundheit a été édité dans le cadre de la résidence d’écriture de l’espace d’art contemporain Castel Coucou. L’exposition Rien de nouveau sous le soleil de Pauline Beck est également visible du 30 septembre au 18 novembre 2023 à Castel Coucou à Sarreguemines.. Adultes

Vendredi 2023-11-17 18:00:00 fin : 2023-11-17 18:45:00. 0 EUR.

15-17 rue Poincaré

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



In partnership with Castel Coucou, a contemporary art space in Sarreguemines.

Jaune comme les mirabelles, G?sundheit is the fruit of research into eau-de-vie in Alsace-Lorraine. It’s a book about soil and blueberry fields, fermentation and distillation, spirits and tenderness.

Pauline Beck was born in 1995 in Freyming-Merlebach (57). A graduate of the École Nationale Supe’rieure des Beaux-Arts in Paris, she lives and works between Paris and Alsace.

– sleep, eat, love – As long as there’s fire, to cook food and Greek bowls, melt glass in the crucible and heat fruit in the alembic.

Pauline Beck creates for and around the hearth. Her sculptures and installations are made up of pre’cious skills, landscapes, smells, spirits and sunlight.

She draws on territory, personal emotions and the anecdotal to shape new forms for universal stories. It’s man and nature, patience and tenderness, soil and sky. The issues are highly topical, yet there’s nothing new under the sun.

G?sundheit was published as part of the writing residency at the Castel Coucou contemporary art space. The exhibition Rien de nouveau sous le soleil by Pauline Beck can also be seen from September 30 to November 18, 2023 at Castel Coucou in Sarreguemines.

En colaboración con Castel Coucou, espacio de arte contemporáneo de Sarreguemines.

Amarillo como la ciruela mirabel, G?sundheit es el fruto de la investigación sobre el aguardiente en Alsacia-Lorena. Es un libro sobre la tierra y los campos de arándanos, la fermentación y la destilación, los aguardientes y la ternura.

Pauline Beck nació en 1995 en Freyming-Merlebach (57). Diplomada por la École Nationale Supe’rieure des Beaux-Arts de París, vive y trabaja entre París y Alsacia.

– dormir, comer, amar – Pourvu qu’il y a du feu, para cocinar alimentos y cuencos griegos, fundir vidrio en el crisol y calentar fruta en el alambique.

Pauline Beck crea para y en torno al hogar. Sus esculturas e instalaciones están hechas de técnicas antiguas, paisajes, olores, espíritus y la luz del sol.

Se inspira en el territorio, las emociones personales y lo anecdótico para dar nuevas formas a historias universales. Es el hombre y la naturaleza, la paciencia y la ternura, el suelo y el cielo. Los temas son de gran actualidad, pero no hay nada nuevo bajo el sol.

G?sundheit se publicó en el marco de la residencia de escritura del espacio de arte contemporáneo Castel Coucou. La exposición de Pauline Beck Rien de nouveau sous le soleil también podrá verse del 30 de septiembre al 18 de noviembre de 2023 en Castel Coucou, en Sarreguemines.

In Zusammenarbeit mit Castel Coucoucou, Raum für zeitgenössische Kunst in Sarreguemines.

Gelb wie die Mirabellen, G?sundheit ist das Ergebnis einer Forschungsarbeit über den Schnaps in Elsass-Lothringen. Es ist ein Buch, das vom Boden und den Kornblumenfeldern, von der Gärung und der Destillation, von Geistern und Zärtlichkeit erzählt.

Pauline Beck wurde 1995 in Freyming-Merlebach (57) geboren. Sie studierte an der École Nationale Supe’rieure des Beaux-Arts in Paris und lebt und arbeitet zwischen Paris und dem Elsass.

– schlafen, essen, lieben – Sofern es Feuer gibt, um Speisen und Schalen aus Steingut zu kochen, Glas im Schmelztiegel zu schmelzen und Früchte in der Destille zu erhitzen.

Pauline Beck schafft für und um die Feuerstelle herum. Sie schafft Skulpturen und Installationen, die aus himmlischem Wissen, Landschaften, Gerüchen, Geistern und dem Licht der Sonne bestehen.

Sie schöpft aus einem Gebiet, aus persönlichen Erschütterungen und aus dem Anekdotischen, um neue Formen für universelle Geschichten zu formen. Es ist der Mensch und die Natur, Geduld und Zärtlichkeit, der Boden und der Himmel. Die Themen sind hochaktuell und doch gibt es nichts Neues unter der Sonne.

Das Buch G?sundheit wurde im Rahmen der Schreibresidenz des Raums für zeitgenössische Kunst Castel Coucoucou herausgegeben. Die Ausstellung Rien de nouveau sous le soleil von Pauline Beck ist ebenfalls vom 30. September bis zum 18. November 2023 im Castel Coucou in Sarreguemines zu sehen.

