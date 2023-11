LECTURE DU LIVRE G’SUNDHEIT DE PAULINE BECK 15-17 rue Poincaré Sarreguemines, 17 novembre 2023, Sarreguemines.

L’Espace d’Art Contemporain Castel Coucou vous invite à la lecture du livre G’sundheit de pauline Beck au Musée de la Faïence.

G’sundheit est le fruit d’un travail de recherche sur l’eau-de-vie en Alsace-Lorraine. C’est un livre qui parle du sol et des champs de bleuets, de fermentation et de distillation, d’esprits et de tendresse.

Réservation conseillée auprès du musée.. Adultes

Vendredi 2023-11-17 18:00:00 fin : 2023-11-17 20:00:00. 0 EUR.

15-17 rue Poincaré

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



Espace d’Art Contemporain Castel Coucou invites you to read pauline Beck’s book G’sundheit at the Musée de la Faïence.

G’sundheit is the fruit of research into eau-de-vie in Alsace-Lorraine. It’s a book about soil and blueberry fields, fermentation and distillation, spirits and tenderness.

Reservations recommended at the museum.

El Espace d’Art Contemporain Castel Coucou le invita a leer el libro G’sundheit de Pauline Beck en el Musée de la Faïence.

G’sundheit es el fruto de una investigación sobre el brandy en Alsacia-Lorena. Es un libro sobre la tierra y los campos de arándanos, la fermentación y la destilación, el aguardiente y la ternura.

Se recomienda reservar en el museo.

Der Espace d’Art Contemporain Castel Coucou lädt Sie zur Lesung des Buches G’sundheit von Pauline Beck im Musée de la Faïence ein.

G’sundheit ist das Ergebnis einer Forschungsarbeit über den Weinbrand in Elsass-Lothringen. Es ist ein Buch, das vom Boden und den Kornblumenfeldern, von der Gärung und der Destillation, von Geistern und Zärtlichkeit erzählt.

Reservierung beim Museum empfohlen.

