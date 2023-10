CONFÉRENCE – DIGOIN, UNE SUCCURSALE À L’HONNEUR 15-17 rue Poincaré Sarreguemines, 5 novembre 2023, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

Nous avons le plaisir d’accueillir Patrick Serre qui animera une conférence sur la manufacture de Digoin.

Après une présentation rapide de l’histoire de la Faïencerie au 19ème siècle, la conférence sera consacrée à la succursale ouverte durant les premières années de l’Annexion en Saône et Loire pour contourner les barrières douanières en vigueur et ne pas perdre le marché français.

Pourquoi Paul de Geiger a-t-il choisi d’installer une usine en Bourgogne ? Comment a-t-il mené ses recherches pour trouver l’emplacement idéal ? Quelle organisation a-t-il mis en place pour diriger cette manufacture bien éloignée de l’usine-mère de Sarreguemines ?

Patrick Serre s’attachera ensuite à présenter le formidable développement de cette succursale qui va, en moins d’un siècle, transformer durablement la ville de Digoin, notamment grâce à Félix Steme de Jubecourt, directeur emblématique et figure locale marquante du digoinnais à la fin du 19ème siècle.

La conférence sera précédée d’une visite commentée des collections historiques afin de mieux percevoir l’évolution de la Faïencerie, depuis sa création en 1790 sur les bords de la Sarre à la fermeture, début 2023, de la toute dernière unité de production liée à ce géant de la céramique.

Inscription conseillée auprès du musée (dans la limite des places disponibles).. Adultes

Dimanche 2023-11-05 16:00:00 fin : 2023-11-05 18:00:00. 0 EUR.

15-17 rue Poincaré

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



We are delighted to welcome Patrick Serre, who will give a talk on the Digoin factory.

After a brief presentation of the history of the Faïencerie in the 19th century, the talk will focus on the branch opened during the first years of the Annexation in Saône et Loire to circumvent the customs barriers in force and avoid losing the French market.

Why did Paul de Geiger choose to set up a factory in Burgundy? How did he go about finding the ideal location? What organization did he put in place to manage this factory, far removed from the Sarreguemines mother plant?

Patrick Serre will then present the tremendous development of this branch which, in less than a century, was to bring about a lasting transformation of the town of Digoin, thanks in particular to Félix Steme de Jubecourt, an emblematic director and key local figure in Digoin at the end of the 19th century.

The lecture will be preceded by a guided tour of the historical collections, to give a better idea of the evolution of the Faïencerie, from its creation in 1790 on the banks of the Sarre to the closure, in early 2023, of the very last production unit linked to this ceramics giant.

Registration recommended at the museum (subject to availability).

Nos complace dar la bienvenida a Patrick Serre, que ofrecerá una conferencia sobre la fábrica de Digoin.

Tras una breve presentación de la historia de la Faïencerie en el siglo XIX, la charla se centrará en la sucursal abierta durante los primeros años de la Anexión en Saône et Loire para sortear las barreras aduaneras vigentes y evitar perder el mercado francés.

¿Por qué Paul de Geiger decidió instalarse en Borgoña? ¿Cómo encontró el emplazamiento ideal? ¿Qué organización puso en marcha para dirigir la fábrica, muy alejada de la fábrica principal de Sarreguemines?

A continuación, Patrick Serre presentará el formidable desarrollo de esta rama, que en menos de un siglo iba a provocar una transformación duradera en la ciudad de Digoin, gracias en particular a Félix Steme de Jubecourt, director emblemático y figura local clave en Digoin a finales del siglo XIX.

La conferencia irá precedida de una visita guiada a las colecciones históricas, para dar una idea más clara de la evolución de la Faïencerie, desde su creación en 1790 a orillas del Sarre hasta el cierre, a principios de 2023, de la última unidad de producción vinculada a este gigante de la cerámica.

Se ruega inscribirse en el museo (bajo reserva de disponibilidad).

Wir freuen uns, Patrick Serre begrüßen zu dürfen, der einen Vortrag über die Manufaktur in Digoin halten wird.

Nach einem kurzen Überblick über die Geschichte der Faïencerie im 19. Jahrhundert wird sich der Vortrag mit der Niederlassung beschäftigen, die in den ersten Jahren der Annexion in Saône et Loire eröffnet wurde, um die geltenden Zollschranken zu umgehen und den französischen Markt nicht zu verlieren.

Warum entschied sich Paul de Geiger dafür, eine Fabrik in Burgund zu errichten? Wie recherchierte er, um den idealen Standort zu finden? Wie organisierte er die Leitung der Fabrik, die weit entfernt vom Stammwerk in Sarreguemines lag?

Patrick Serre wird anschließend die enorme Entwicklung dieser Niederlassung darstellen, die in weniger als einem Jahrhundert die Stadt Digoin nachhaltig verändern sollte, insbesondere dank Félix Steme de Jubecourt, dem emblematischen Direktor und der prägenden lokalen Figur des Digoinais am Ende des 19.

Der Konferenz geht eine Führung durch die historischen Sammlungen voraus, um die Entwicklung der Faïencerie von ihrer Gründung im Jahr 1790 am Ufer der Saar bis zur Schließung der letzten Produktionsstätte dieses Keramikgiganten Anfang 2023 besser verstehen zu können.

Eine Anmeldung beim Museum wird empfohlen (solange Plätze verfügbar sind).

Mise à jour le 2023-10-19 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES