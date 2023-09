EXPOSITION – PHILIPPE MULLER 15-17 rue Poincaré Sarreguemines, 3 octobre 2023, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

Lorsqu’un créateur a dessiné un nouveau décor, ce dessin est gravé sur une plaque de cuivre. Puis, à partir de la plaque de cuivre, on applique le décor sur la faïence ou sur la porcelaine. C’est ainsi qu’on agissait au XIXè siècle.

Philippe Muller (1811-1893) fut un excellent graveur sur cuivre. Et il devint célèbre de par ses créations de décors de céramiques.

Il a travaillé essentiellement pour les faïenceries de Wallerfangen et de Sarreguemines. Les décors qu’il a crée ont été utilisés par les faïenceries de Choisy-le-Roi, de Creil, de Maastricht, de Pexonne, de Mettlach, etc …

L’Association « Les Amis des Musées et des Arts » (de Sarreguemines) a voulu rendre hommage à ce grand créateur.. Tout public

Vendredi 2023-10-03 10:00:00 fin : 2023-11-26 12:00:00. 6 EUR.

15-17 rue Poincaré

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



Once a designer has drawn up a new design, it is engraved on a copper plate. From the copper plate, the decoration is then applied to the earthenware or porcelain. This is how it was done in the 19th century.

Philippe Muller (1811-1893) was an excellent copper engraver. He became famous for his ceramic decorations.

He worked mainly for the Wallerfangen and Sarreguemines earthenware factories. His designs were also used by the Choisy-le-Roi, Creil, Maastricht, Pexonne and Mettlach earthenware factories.

The Association « Les Amis des Musées et des Arts » (of Sarreguemines) wanted to pay tribute to this great creator.

Una vez que un diseñador ha elaborado un nuevo diseño, lo graba en una placa de cobre. A continuación, la placa de cobre se utiliza para aplicar la decoración a la loza o la porcelana. Así se hacía en el siglo XIX.

Philippe Muller (1811-1893) fue un excelente grabador en cobre. Se hizo famoso por sus decoraciones cerámicas.

Trabajó principalmente para las fábricas de loza de Wallerfangen y Sarreguemines. Las decoraciones que creó fueron utilizadas por las fábricas de loza de Choisy-le-Roi, Creil, Maastricht, Pexonne, Mettlach, etc.

La Asociación « Les Amis des Musées et des Arts » (de Sarreguemines) ha querido rendir homenaje a este gran creador.

Wenn ein Designer ein neues Dekor entworfen hat, wird dieses Design auf eine Kupferplatte geätzt. Anschließend wird das Dekor von der Kupferplatte aus auf die Fayence oder das Porzellan aufgebracht. So wurde im 19. Jahrhundert verfahren.

Philippe Muller (1811-1893) war ein hervorragender Kupferstecher. Und er wurde durch seine Entwürfe für Keramikdekorationen berühmt.

Er arbeitete hauptsächlich für die Fayenceries de Wallerfangen und Sarreguemines. Die von ihm geschaffenen Dekore wurden von den Fayencerien in Choisy-le-Roi, Creil, Maastricht, Pexonne, Mettlach usw. verwendet …

Der Verein « Les Amis des Musées et des Arts » (aus Sarreguemines) wollte diesem großen Schöpfer eine Hommage erweisen.

