EXPOSITION – AU PICHET KITSCH, AVEC PUNCH, TRITON, BARBEROUSSE ET CIE 15-17 rue Poincaré Sarreguemines Catégories d’Évènement: Moselle

Sarreguemines EXPOSITION – AU PICHET KITSCH, AVEC PUNCH, TRITON, BARBEROUSSE ET CIE 15-17 rue Poincaré Sarreguemines, 24 décembre 2023, Sarreguemines. Sarreguemines Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2023-12-24 10:00:00

fin : 2023-12-24 12:00:00 Les pichets représentant des hommes politiques, des personnages issus de la littérature, des animaux, etc … sont un immense succès dans la production de la Faïenceries pendant plusieurs décennie.

Venez découvrir Punch, Triton, Barberousse et tous les autres dans cette exposition haute en couleurs !

Une visite commentée est proposée tous les vendredis à 17h..

15-17 rue Poincaré

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est

